Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı. Bordo mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada 25 yaşındaki Hasan Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Ayrıca Trabzonspor, oyuncunun 237 bin Tl alacağından feragat ettiğini KAP'a bildirdi.

BATUHAN: ''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor camiasına, "Hakkınızı helal edin" dedi.

Batuhan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, abilerime, ablalarıma aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin..."