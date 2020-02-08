  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 18:54
  • |
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 19:08

Trabzonspor, Başkent deplasmanında üç puanla çıktı

Trabzonspor, Başkent deplasmanında üç puanla çıktı

Paylaş

Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıda 79. dakikada Jose Sosa ve 83. dakikada Anthony Nwakaeme ile geldi. Öte yandan Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, 90+4. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor 41 puanla liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmand Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti

title

Fenerbahçe'nin borcunun 2 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı

title

Ali Koç'tan Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz'e sert cevap

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Fırtına esmeye devam ediyor
Fırtına esmeye devam ediyor

Fırtına esmeye devam ediyor

Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Sergen Yalçın'la 2'de 2
Sergen Yalçın'la 2'de 2

Sergen Yalçın'la 2'de 2

Geçen hafta Rize’yi yenen Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçta Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın pankartı
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın pankartı

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın pankartı

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Başkan Erdoğan'dan Burhan Felek Spor Solunu'nun açılışında Larkin müjdesi
Başkan Erdoğan'dan Burhan Felek Spor Solunu'nun açılışında Larkin müjdesi

Başkan Erdoğan'dan Burhan Felek Spor Solunu'nun açılışında Larkin müjdesi

Yenileme çalışmaları tamamlanan ve tekrar Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı’nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Divanda olay sözler! 'Ağaoğlu'na söyledim' dedi ve tek tek açıkladı
Divanda olay sözler! 'Ağaoğlu'na söyledim' dedi ve tek tek açıkladı

Divanda olay sözler! 'Ağaoğlu'na söyledim' dedi ve tek tek açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz’e çok sert cevap verdi.

Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak
Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak

Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Fener'e transferde kötü haber
Fener'e transferde kötü haber

Fener'e transferde kötü haber

Çaykur Rizespor Kulübü, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.