  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:24
  • |
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:24

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Paylaş

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetim Kurulu, panik havasına girip yüksek maliyetlerle oyuncu almak istemiyor. Orta saha için Badou Ndiaye'nin imza atmasının, Nedelev ile de anlaşılmasının ardından stoper ve sağ kanada takviye isteyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, raporunu yönetime iletti. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, adımlarını planlı ve sağlam atacaklarını söyledi.

"AYRILACAK OYUNCULAR VAR"

Bütçelerini bir kuruş dahi aşmayacaklarını belirten Ağaoğlu, "Bir panik havası söz konusu değil. Ekonomik olarak kendimize uygun oyuncular alacağız. Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir davranış içerisinde olmayacağız. Vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir" dedi.

Bu arada stoper bölgesinde 4 oyuncusu bulunan yönetimin buraya bir takviye yapabilmesi için mevcut yabancılardan biriyle yollarını ayırması gerekiyor.

ONAZİ VE AVDİJAJ İÇİN GERİ SAYIM

Bordo-mavili ekipte Ogenyi Onazi ve Donis Avdijaj ile yolların ayrılması için görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar Onazi için teklif alamayan Karadeniz ekibinin, oyuncu ile sözleşme fesih görüşmelerine başladığı ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kalan alacağını talep ettiği iddia edilirken yönetim, bu ayrılığı kasasından para çıkmadan çözmeye çalışıyor. Avdijaj'ı ise Yeni Malatya ve Kayseri'nin istediği kaydedildi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

LeBron James'ten triple-double! 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asist!

title

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması: 'Teklif yok'

title

Galatasaray Godin'i getirmesi için Şükrü Hanedar'ı Çizme'ye yolluyor

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı
Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı

Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı

Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki milli stoper için İtalyan ekibinin kapısını yeniden çaldı. Oyuncu için 2.5 milyon euro bedelle 1.5 senelik kiralık teklifi yapıldı.

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...
Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...

Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.

Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif
Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif

Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif

Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.

Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor
Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor

Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor

İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak...

Süper Lig devinden Fernando Llorente bombası
Süper Lig devinden Fernando Llorente bombası

Süper Lig devinden Fernando Llorente bombası

Areanapoli: Uluslararası pazarı araştıran Beşiktaş, Nikola Kalinic olmayınca Llorente'yi takibe aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.