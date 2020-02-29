  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:03
  • |
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:03

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbolcu satmak zorundayız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbolcu satmak zorundayız

Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün geleceği için oyuncu satmak zorunda olduklarını açıkladı.

Trabzonspor özellikle Sörloth, Nwakaeme gibi oyuncuların yakaladığı çıkışın ardından Avrupa'da belirli bir performansın altında kalan ancak gelecek vaat eden isimlere yönelme kararı aldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu satmak zorunda olduklarını belirterek, "Sörlothvari oyuncuları alıp, yararlanıp, parlatıp satmak zorundayız. Kasamıza her yıl 10-20 milyon milyon euro oyuncu geliri koymamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek uzun vadede borçlarımızdan kurtulacağımızı düşünüyorum. Ama hepsinden önemlisi çok önemli bir proje için hazırlık yapıyoruz. Çok önemli bir projemiz var. Gerçekten dev bir proje ve bununla ilgili şu an detay vermek istemiyorum. Eğer şartlar oluşur ve gerçekleştirebilirsek 2 veya 3 yıl içerisinde tüm borçlarımızı bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

TAKIM MALİYETİNİ % 60 DÜŞÜRDÜK

Ağaoğlu'nun sır vermediği proje camiada büyük heyecan oluştururken, projenin sezon sonunda açıklanacağı belirtildi. Başkan şöyle devam etti:

"Takım maliyetini yüzde 60 düşürdük. Ayrıca kadro değerimiz iyice arttı. Bankalar Birliği ile anlaşma imzaladık. Trabzonspor tarihinde ilk defa ürün satışlarında % 350'ye varan artış sağladı ve para geldi. Allah'tan göğüs sporu bitmiş ve temlik edilmemişti. Oradan geldi, yıllık 25 milyon TL civarında gelir elde ettik, Türkiye'de % 4 artarken Trabzon'da Akyazı'da % 28 oranında artış sağladık. Gelirleri arttırınca itiraf edelim Yusuf Yazıcı'dan 110 milyon liralık gelir kasaya girince elimiz rahatladı. Bize 'frene basın' dedikleri zaman biz o önlemleri almıştık. UEFA'nın FFP uygulaması ile örtüşmeye başladı."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Medipol Başakşehir olmasa ülke puanı sıralamasında yanmıştık!

title

Muslera'dan Galatasaray'a garanti: 40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın

title

Vedat Muriqi'ten Ali Koç'a gol sözü

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli
Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli

Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli

Serie A'da bu hafta oynanması gereken Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları koronavirüs tehlikesi sebebiyle ertelendi.

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde
Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.

Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok
Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok

Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.

Muriqi'ten Ali Koç'a söz
Muriqi'ten Ali Koç'a söz

Muriqi'ten Ali Koç'a söz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü düzenlenen moral yemeğinde Vedat Muriqi ile özel olarak görüştü.

'40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın'
'40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın'

'40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın'

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Fernando Muslera, sarı kırmızılılarda 40 yaşına kadar oynamak istiyor.

Başakşehir olmasa sıralamada yanmıştık!
Başakşehir olmasa sıralamada yanmıştık!

Başakşehir olmasa sıralamada yanmıştık!

Önümüzdeki sezon şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gitmesi için ülke puanı sıralamasında 11. basamakta yerini koruması gereken Türkiye, Başakşehir'in turlamasıyla nefes aldı.

Futbolda koronavirüse ilk kurban
Futbolda koronavirüse ilk kurban

Futbolda koronavirüse ilk kurban

İRANLI Kadın Milli Futsal Takımı’nın oyuncusu Elham Sheikhi, koronavirüs nedeniyle öldü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.