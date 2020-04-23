Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan tescil açıklaması: Devlet bilir

Ağaoğlu'nun açıklamarından satır başları şöyle;
"Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin.' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın.' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına?"
"Sağlık nedenlerinden dolayı spor müsabakalarına ara verildi. Bu süreçte konuşulması gereken tek şey vardı, ‘Bir an önce bu koronavirüs illetinden nasıl kurtuluruz?’ Yapılacak tek şey, Bilim Kurulu'nun ve devletin aldığı kararları uygulamak."
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği belli oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"
Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin adı, 2021'de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.
Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'a gönderdiği Mathias "Zanka" Jörgensen, sezon sonunda geri dönüyor.
Beşiktaş'ın unutulmaz ismi, İngiliz oyuncu Les Ferdinand, yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ferdinand, Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş'ın iki yabancısı Karius ve N'Koudou hakkında görüşlerini aktardı. Ferdinand, Premier Lig'de görev yapan Cenk Tosun hakkında da konuştu.