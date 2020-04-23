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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 21:03
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 21:04

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan tescil açıklaması: Devlet bilir

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan tescil açıklaması: Devlet bilir

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"

Ağaoğlu'nun açıklamarından satır başları şöyle;

"Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin.' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın.' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına?"
"Sağlık nedenlerinden dolayı spor müsabakalarına ara verildi. Bu süreçte konuşulması gereken tek şey vardı, ‘Bir an önce bu koronavirüs illetinden nasıl kurtuluruz?’ Yapılacak tek şey, Bilim Kurulu'nun ve devletin aldığı kararları uygulamak."

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