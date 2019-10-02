Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi?

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, ne zaman? sorusu maçı kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, kendi evinde İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek. Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, ne zaman? diye araştıranlar için Trabzonspor Basel maçına dair bilgiler haberimizde..

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA,ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor Basel maçı beIN Sports tarafından canlı şifreli olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da sahasında Basel ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Beşiktaş maçı 11'inde olduğu gibi sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR BASEL İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre’nin Basel takımıyla 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak. İlk maçında İspanya’nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer sahasında ağırlayacağı Basel karşısında galibiyet arayacak.

Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 31 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, ilk kez bu platformda bir İsviçre ekibiyle oynayacak. Trabzonspor, Avrupa’da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 14 müsabakaya çıktı. Avrupa’da 130 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Attığı 169 gole karşılık ise kalesinde 172 gol gördü.