Trabzonspor, Badou Ndiaye'ye imza attırması halinde Obi Mikel ile yollarını ayıracak

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın eski Sportif Direktörü Cenk Ergün’ün açıkladığı Trabzonspor – Badou Ndiaye transferinde işler bitme noktasına gelirken, bordo mavili kulübün 6 aylığına 1,5 milyon Euro teklif ettiği Senegalli yıldızın imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

NDİAYE GELİRSE MİKEL GİDECEK

İngiltere Championship’te Stoke City'de top koşturan, 16 hafta sonunda sadece 10 kez forma giyen ve yalnızca 3 galibiyet gören Ndiaye’nin Trabzonspor’a gelmek için can attığı öğrenilirken, yönetimin transferin bitmesi halinde Obi Mikel’le yollarını ayıracağı bildirildi. Oynadığı futbolla iç açmayan, zaman zaman taraftarların protestolarıyla karşı karşıya kalan Mikel’in sözleşmesini feshetmeyi planlayan Ahmet Ağaoğlu’nun tecrübeli orta sahayla masaya oturacağı anlaşılırken, ailevi problemler yaşayan oyuncunun da Trabzon’dan ayrılamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonspor’da 11 maçta forma giyen ve skora katkı yapamayan 32 yaşındaki Obi Mikel’in İngiltere’ye geri dönmeyi planladığı öğrenildi.