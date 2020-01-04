Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'nin sezon sonuna kadar kiralandığını resmen duyurdu.

Trabzonspor, Galatasaray'ın eski oyuncularından Badou Ndiaye'nin sezon sonuna kadar 150 bin sterlin karşılığında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

BADOU NDIAYE'NİN ALACAĞI ÜCRET

Bu açıklamanın ardından Senegalli oyuncunun alacağı ücret de duyuruldu. Bordo-mavililer, Ndiaye'ye 6 ay için 1 milyon euro garanti ücret ve menajerlik ücreti olarak da 100 bin euro ödeyecek. 


Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi de estetikli çıktı!
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
Kerem Bürsin Tarık Akan rolünü kabul etmedi!
Kadın dizisinde şoke eden ayrılık!
'Murat yok dert de yok'
<p>Görüntüler dün akşam TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde kaydedildi. Otomobillerine çakar tertibatı tak

TEM Otoyolundaki Çakarlı Silahlı Magandalar Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ahtapotlar uzaydan mı geldi?

Türkiye-Libya ilişkilerine ışık tutacak tarihi belgeler ortaya çıktı