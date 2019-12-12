Trabzonspor, Avrupa'daki son maçında Basel'e mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynana mücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı ve bordo-mavililer galibiyet alamadan Avrupa'ya veda etti.

Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.

Bu sonucun ardındna Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna adını yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

Grubun diğer maçında Getafe evinde ağırladığı Krasnodar'ı 76. dakikada Cabrera, 79. dakikada Molina ile 86. dakikada Kenedy'nin attığı gollerle 3-0 yendi ve 2. olarak gruptan çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, 16 Aralık günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

GENÇLERLE KARMA BİR KADRO

Trabzonspor, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

Grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 1 puanla son sırada yer alan ve iddiası kalmayan bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıktan yeni çıkan, forma şansı fazla bulamayan ve genç oyuncuları görevlendirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel kadroda yer almadı.

ONAZI 1 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.

EKUBAN DA İLK 11'E DÖNDÜ

Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki Galatasaray ve 14. haftadaki Antalyaspor maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.

Trabzonspor'da kaptanların yokluğunda pazu bandını Abdulkadir Parmak, taktı.

GURBETÇİ TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen gurbetçi taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İsviçre ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar, maç öncesi stat kenarında toplandı. Bazı taraftarlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak maç öncesi eğlendi.

İlk sırada bulunan Basel'in taraftarları ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 33 bin kişilik statta büyük boşluklar olduğu gözlendi.