Trabzonspor Avcı'yla yeni sayfa açmaya hazırlanıyor

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8 haftada bir galibiyet alan Bordo-Mavililer, Avcı'yla yeni sayfa açmaya hazırlanıyor. Fırtına önümüzdeki 4 haftada ligin alt sıralarında yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle kapışacak. Trabzonspor'un hedefi bu engelleri kayıpsız geçerek rüzgarı arkasına almak.

Milli aradan sonra yola yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde devam edecek Trabzonspor'da artık tek hedef yeniden yarışa ortak olmak. Bunun için de iyi bir seriye ihtiyaç duyan Fırtına'nın puan sıralamasına göre önünde iyi sayılabilecek bir fikstürü var. İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Karadeniz ekibi, Milli ara dönüşünde pazar günü 16. sırada bulunan B.B. Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak.

Ligin son sırasındalar

Dadaşlar engelini kayıpsız geçmeyi planlayan Karadeniz devi sonraki hafta ise ligin son sırasında bulunan Ankaragücü'yle kapışacak. Daha sonrasında ise Avrupa'da da mücadele eden 15. Sivas ve 18. Kayseri'yle karşılaşacak. Fırtına bu 4 haftalık süreçte hata yapmadan seri yakalamayı ve rüzgarı arkasına almayı amaçlıyor.