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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:39
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Trabzonspor Avcı ile ligde ilk kez mağlup oldu

Trabzonspor Avcı ile ligde ilk kez mağlup oldu

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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde daha önce Avcı ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmada deneyimli teknik adamla ilk yenilgisi aldı.

Karadeniz ekibinin 7 haftalık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşılaşmasıyla son buldu. Bordo-mavililer, aldığı yenilgiyle 20 puanda kaldı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol birden gördü.

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