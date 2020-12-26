Trabzonspor Avcı ile ligde ilk kez mağlup oldu

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini yaşadı.
Ligde daha önce Avcı ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmada deneyimli teknik adamla ilk yenilgisi aldı.
Karadeniz ekibinin 7 haftalık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşılaşmasıyla son buldu. Bordo-mavililer, aldığı yenilgiyle 20 puanda kaldı.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol birden gördü.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Okan Kocuk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Feghouli, oyuna devam edemedi.
Galatasaray Kulübünün aralık ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray'ın borcu, 2 milyar 123 milyon lira olarak açıklandı.
Göztepe ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 sona erdi. Cherif Ndiaye, 11. dakikada ev sahibi Göztepe'yi 1-0 öne geçikdi. Maçın skorunu ilan eden 77. dakikadaki harika golüyle Biglia oldu.