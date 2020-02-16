Trabzonspor ara transfer döneminde hedefi yine 12'den vurdu

Ndiaye ve Guilherme gelir gelmez 11'e yerleşti. Messias, Da Costa ve Bilal ise rekabete hazır olduklarını gösterdi.

Trabzonspor nokta atışı isimleri renklerine bağlayarak devre arasında kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferlerden Guilherme ve Badou Ndiaye direkt 11'e yerleştiler.

Transferin son günü gelen Guilherme 241 dakikada 2 gol, 1 asistlik katkı vererek klasını konuşturdu. Ndiaye de kupada 2 asistle oynadı.

Hüseyin Çimşir, iki stoper Messias ve Da Costa'ya kupadaki Erzurumspor mücadelesinde şans tanıdı. Bilal Başacıkoğlu da bu mücadelede boy gösterdi. Messias ve Da Costa sınıfı geçerken, Bilal de yaptığı asistle "Hazırım" mesajını verdi.

(Takvim)