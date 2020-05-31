Trabzonspor ara sonrası fırtına estirecek

Ligin 26. haftası itibarıyla lider olan ve araya zirvede giren Karadeniz devi, erteleme sonrasında kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını oldukça sıkı bir şekilde sürdüren Bordo-Mavililer'e oyuncularından da iyi haberler geldi. Ndiaye bu süreçte ameliyat olup iyileşirken, Sörloth'un da ayak baş parmağındaki problemi tamamen atlattığı öğrenildi.
Nwakaeme de dinlendi
Yaşadıkları uzun sakatlıkların ardından son haftalarda az da olsa süre bulmaya başlayan Abdülkadir Ömür ile Ekuban da arayı çok iyi değerlendirdi. Fizikkondisyon açıklarını kapatıp, yüzde 100 hazır hale geldiler. İki sezondur neredeyse maç kaçırmayan 31 yaşındaki Nwakaeme de dinlenme fırsatı buldu. Böylece Trabzonspor lige adeta yenilenmiş bir şekilde girecek.Yaşadıkları uzun sakatlıkların ardından son haftalarda az da olsa süre bulmaya başlayan Abdülkadir Ömür ile Ekuban da arayı çok iyi değerlendirdi. Fizikkondisyon açıklarını kapatıp, yüzde 100 hazır hale geldiler. İki sezondur neredeyse maç kaçırmayan 31 yaşındaki Nwakaeme de dinlenme fırsatı buldu. Böylece Trabzonspor lige adeta yenilenmiş bir şekilde girecek.
(Fanatik)
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”
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