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  3. Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda üç golle mağlup etti

Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda üç golle mağlup etti

Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda üç golle mağlup etti

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.


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