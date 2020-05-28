  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor, Aly Malle transferi için Balıkesirspor'la prensipte anlaştı

Trabzonspor, Aly Malle transferi için Balıkesirspor'la prensipte anlaştı

Paylaş

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor üst üste hamleler yapmaya başladı. İlk olarak Balıkesirspor'un genç futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden bordo-mavili takım, bu transferin ardından Aly Malle için de prensip anlaşmasına vardı.

"TRABZONSPOR'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı yaptığı açıklamada, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Uğurcan Çakır antrenmanda şov yaptı

title

Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

title

Fenerbahçe, Metin Aşık'ı unutmadı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transferi başkan açıkladı
Süper Lig devi bombayı patlattı! Transferi başkan açıkladı

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transferi başkan açıkladı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.

Rennes'den Uğurcan ısrarı
Rennes'den Uğurcan ısrarı

Rennes'den Uğurcan ısrarı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

Nuri Şahin bombası! Geliyor...
Nuri Şahin bombası! Geliyor...

Nuri Şahin bombası! Geliyor...

Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.

Sergen Yalçın isyan etti
Sergen Yalçın isyan etti

Sergen Yalçın isyan etti

Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...
Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...

Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş
Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş

Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş

Sarı-Lacivertliler, TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu'nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.

O iki maçı unutamam
O iki maçı unutamam

O iki maçı unutamam

Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.