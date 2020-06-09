Trabzonspor, Altay'dan Cenk Özkacar'ı transfer etti

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde koştuğu Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, 3,5 milyon TL karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

Dört büyüklerin transferi için yarışa girdiği Altay’ın 2000 doğumlu stoperi Cenk Özkacar’ı Trabzonspor kaptı.



Bordo-Mavililer, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan genç savunmacıyı 3,5 milyon TL karşılığında kadrosuna kattı.

‘LİG BİTTİKTEN SONRA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ’ DEMİŞTİ

Altay Kulübü Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Cenk Özkacar’la ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz” demişti.