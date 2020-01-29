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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:26
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:26

Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi

Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi

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Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi hakemi Ali Palabıyık, 5. kez iki takım arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

Süper Lig’in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen’in görev yapacağı belirtildi. Hakem Ali Palabıyık, 5. kez Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bir maçta düdük çalacak. Palabıyık yönetiminde daha önce iki takım arasında oynanan 4 maçta 3 beraberlik çıkarken, 1 maçı ise Fenerbahçe kazandı.

Ali Palabıyık'ın yönettiği Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

28.01.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

20.08.2017 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

27.05.2017 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

26.12.2016 Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

Palabıyık'ın Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi

Hakem Ali Palabıyık, Süper Lig'de Trabzonspor'un 22 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibine 71 sarı kart çıkarken, Palabıyık 3 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, söz konusu maçlarda 1 kez de direkt kırmızı kart çıkarırken, 2 kez de penaltı noktasını gösterdi.

Palabıyık, Fenerbahçe'nin 26 maçında düdük çalarken, bu maçlarda sarı-lacivertliler 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bu maçlara 79 sarı kart çıkaran Palabıyık, 10 kez direkt kırmızı kartına başvurdu. Palabıyık, söz konusu maçlarda Fenerbahçe lehine 10 penaltı kararı verdi.

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