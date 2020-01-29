Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi

Süper Lig’in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen’in görev yapacağı belirtildi. Hakem Ali Palabıyık, 5. kez Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bir maçta düdük çalacak. Palabıyık yönetiminde daha önce iki takım arasında oynanan 4 maçta 3 beraberlik çıkarken, 1 maçı ise Fenerbahçe kazandı.
Ali Palabıyık'ın yönettiği Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
28.01.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1
20.08.2017 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2
27.05.2017 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
26.12.2016 Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3
Palabıyık'ın Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi
Hakem Ali Palabıyık, Süper Lig'de Trabzonspor'un 22 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibine 71 sarı kart çıkarken, Palabıyık 3 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, söz konusu maçlarda 1 kez de direkt kırmızı kart çıkarırken, 2 kez de penaltı noktasını gösterdi.
Palabıyık, Fenerbahçe'nin 26 maçında düdük çalarken, bu maçlarda sarı-lacivertliler 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bu maçlara 79 sarı kart çıkaran Palabıyık, 10 kez direkt kırmızı kartına başvurdu. Palabıyık, söz konusu maçlarda Fenerbahçe lehine 10 penaltı kararı verdi.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam 1,5 saat gecikmeli olarak saat 13:00'te ilk antrenmanına çıktı.
İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, henüz 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, Türkiye'de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman ayrıca, ABD'li yıldızın ve 13 yaşındaki kızının ölümünün çok acı olduğunu ve bu kaybı kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu ifade etti.