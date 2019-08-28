Trabzonspor AEK maçı ne zaman? Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor AEK maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play off rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor AEK takımını konuk ediyor. Deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle büyük avantaj elde eden bordo mavililer seyircinin de desteğiyle turu geçen taraf olmak istiyor. Maçın yaklaşmasıyla beraber ‘Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta?’ aramasını yapan taraftarlar da heyecanla maç gününü ve saatini bekliyor. İşte Trabzonspor AEK maçı detayları…

TRABZONSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR AEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor AEK takımını konuk edecek. 29 Ağustos Perşembe akşamı Medical Park Stadı’nda oynanacak maç saat 20:30’da başlayacak. Maçı TRT Spor kanalı canlı olarak verecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Bordo-Mavililer taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Fırtına, 2-0’lık mağlubiyette dahi turu geçen taraf olacak. Karadeniz ekibi, 3 fark ve üstü mağlubiyetlerde ise elenecek.

DANIEL STURRIDGE İLK İDMANINA ÇIKTI

Trabzonspor ile dün resmi sözleşme imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti. İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 4'e yükseltti. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Trabzonspor büyük avantaj sahibi olmasına rağmen bu mücadeleye temkinli yaklaşıyor.

AEK maçına özel önlem

Trabzonspor ile AEK arasında yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Bu doğrultuda maç öncesinde ve sonrasında istenmeyen olayların yaşanmaması için özel önlemlerin alındığı öğrenildi. Yunan ekibi ile oynanacak kritik karşılaşmada 300’e yakın konuk ekip taraftarının mücadeleyi izlemesi beklenirken, 2 bin 100 güvenlik personeli de görev yapacak.

AEK'DA TEKNİK DİREKTÖR GÖREVDEN ALINDI

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen AEK, lige de yine evinde Xhanti yenilgisi ile başlayınca taraftarı sahaya indi. Taraftarlar 2-1 biten maç sonrası soyunma odasına gitmekte olan kaleci Barkas'ın yolunu kesti ve kötü gidiş için hesap sordu. Taraftarların futbolculara erişmesi zorlukla engellendi.

AEK Başkanı Dimitris Melissanides ise soyunma odasına inerek, oyuncularını teker teker azarladı ve "Utanın... AEK gibi bir takımı rezil ettiniz" dedi. Sarı-siyahlı ekipte henüz iki ay önce görevine başlayan teknik direktör Mikel Cardoso ve Sportif Direktör Nikos Liberopoulos'u kovuldu.

Yaklaşık iki ay önce AEK'nın başına geçen Portekizli teknik adam Cardoso, Xanthi yenilgisinden sonra görevden alındı. AEK'yı perşembe günü Trabzon ile oynayacağı rövanş maçına alt yapı hocası Nikos Kostenoglou hazırlayacak.