Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeniden görüşmelere başladı

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Eddie Newton’la yollarını ayıran Bordo-Mavililer’de tek gündem yeni hoca. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, takımı emanet edeceği isim konusunda kesinlikle hata yapmak istemiyor. Karadeniz ekibinin listesinin ilk sırasında, sezon başında da gündeme gelen ve son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı yer alıyor. Antalyaspor’la şimdilik anlaşamayan tecrübeli hoca ile yeniden temaslar kuruldu. Yönetimin önemli bir kanadı, Avcı konusunda oldukça ısrarcı.
YENİ HOCANIN ALANYASPOR MAÇINA YETİŞMESİ ÇOK ZOR
Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tek hedefi Avcı değil. Samet Aybaba, Mustafa Reşit Akçay ve Şota Arveladze’nin isimleri de masada. Trabzonspor Yönetimi’nin planı, yeni hocayı en geç cuma gününe kadar açıklamak. Bu anlamda Bordo-Mavili ekip, kısa bir süre içerisinde en doğru kararı vermek adına yoğun mesai harcıyor. Öte yandan Fırtına’nın, perşembe günü Alanya’ya gidecek olması nedeniyle yeni hocanın takımın başında yer alması çok zor gözüküyor.
TAMER TUNA GÜNDEMDEN ÇIKARILDI
4 hoca üzerine yoğunlaşan Bordo-Mavililer’de daha önce Tamer Tuna ve Fatih Tekke isimleri de geçiyordu ancak yönetimin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Tamer Tuna’nın kesin olarak gündemden çıkarıldığı, hatta şu ana kadar ciddi bir görüşmenin de yapılmadığı öğrenildi.
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