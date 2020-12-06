Trabzonspor Abdullah Avcı ile eski günlerine dönüyor

Milliyet

Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan yeni dönem herkesi şimdiden memnun etti. İlk günden itibaren taraftarların da desteğini alan Avcı, arka arkaya gelen BB Erzurum ve Ankaragücü galibiyetleriyle de rahatladı.

Öte yandan fikstürde oluşan rahatlık da herkesin yüzünü güldürdü. Ankaragücü maçından sonra yarın oynanacak Sivasspor mücadelesine kadar hemen hemen 10 günlük bir boşluk oluşması hem oyunculara dinlenme fırsatı tanıdı hem de Abdullah Avcı'nın saha içi ve saha dışında rahat etmesini sağladı.

Bu sezon takım sayısının 21'e yükselmesiyle devre arası boşluğu ortadan kalkmıştı. Bu 10 güne yakın süre nerdeyse böyle bir rahatlık yarattı. Oyuncular ve Abdullah Avcı, BB Erzurum ile Ankaragücü'ne karşı 5 günde 2 maça çıkıp aldıkları galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Ayrıca teknik heyet ve takımın daha çok birbirlerine yakın olmasına imkan verdi. Abdullah Avcı da zaman zaman İstanbul'a giderek özel işlerini ve takım çalışmalarını rahatça yapma olanağını buldu.

Oyuncular da önce 2 gün daha sonra da 1 gün olmak üzere bolca dinlenme, zorlu koronavirüs günlerinde evlerde olma şansı yakaladı. Sivasspor maçına da rahatça hazırlanan teknik ekip, rakiplerinin lig ve Avrupa'da 2 maçını da yakından takip etti.

Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan ve futbolculara yaş olarak da yakın duran Orhan Ak ile Egemen Korkmaz gibi isimler de takım ile iletişim kurulurken işleri epeyce kolaylaştırdı.