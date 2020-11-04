Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

Alman devi Bayern Münih'in, 2017 ve 2019'da olmak üzere 2 defa Erling Haaland'ı istediği fakat Bavyera ekibinde forma giyen Robert Lewandowski'nin varlığının transfere engel olduğu ortaya çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu... “Dorukhan'a ‘git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız. Ljajic'le konuştuk. İyi olacağını söylüyor. Ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım, teknik ekibin yetki alanında. Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor!”