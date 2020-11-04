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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:22
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

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Eddie Newton'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buluyor. Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve tecrübeli teknik adamla prensipte anlaşmaya vardı.

ALANYA MAÇINA YENİ HOCA

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un Alanyaspor maçına yeni hocasıyla çıkması bekleniyor. Trabzonspor kulübü, Abdullah Avcı'nın Antalyaspor'la görüşmesini bekledi.

Abdullah Avcı ile Antalyaspor anlaşamayınca, bordo mavililer deneyimli teknik adam ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk yapılan görüşme olumlu sonuçlandığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi. 

Anlaşmanın 2,5 yıllık olduğu da gelen haberler arasında.

TAMER TUNA OLMADI

TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

Öte yandan, Ağaoğlu'nun Tamer Tuna'yı isterken, yönetim kurulunun Tuna'ya sıcak bakmadığı iddia edildi.

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