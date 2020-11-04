Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buluyor. Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve tecrübeli teknik adamla prensipte anlaşmaya vardı.
ALANYA MAÇINA YENİ HOCA
TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un Alanyaspor maçına yeni hocasıyla çıkması bekleniyor. Trabzonspor kulübü, Abdullah Avcı'nın Antalyaspor'la görüşmesini bekledi.
Abdullah Avcı ile Antalyaspor anlaşamayınca, bordo mavililer deneyimli teknik adam ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk yapılan görüşme olumlu sonuçlandığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi.
Anlaşmanın 2,5 yıllık olduğu da gelen haberler arasında.
TAMER TUNA OLMADI
TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.
Öte yandan, Ağaoğlu'nun Tamer Tuna'yı isterken, yönetim kurulunun Tuna'ya sıcak bakmadığı iddia edildi.
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