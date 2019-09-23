Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Abdülkadir Parmak'ın kontratını 4 yıl daha uzattı.

Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,

2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,

2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,

2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,

2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.”

ABDÜLKADİR PARMAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE GÖREV ALIYOR?

1994 yılında dünyaya gelen genç futbolcu Abdülkadir Parmak aslen Trabzonludur. Trabzonspor U18 takımının ardından U21, 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve Adana Demirspor takımlarında kiralık olarak forma giymiş 2018 yılında tekrar Trabzonspor takımına geri dönmüştür.

Orta sahanın ortasında ve solunda görev yapan Abdülkadir özellikle 2018 yılında Trabzonspor takımının Slovenya kampında gösterdiği başarılı performansı ile A Takım kadrosuna girmeyi başarmıştır. 2019 yılında takımın ilk 11 ‘inde görev almaya başlamış ve başarılı performansını her geçen gün artırmayı başarmıştır.