Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncumuza bugün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.