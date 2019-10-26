Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncumuza bugün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!
Bu özelliğini kimse bilmiyordu! Özge Özpirinçci meğer...
Onur Tuna yakalanınca panikledi! 'Kız arkadaşım...'
Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
<p>Toprakla buluştuğunda kendisini tekrar üretebilen çekirdeğe tohum denir. Peki, ev koşullarında to

Evde Tohum Üretimi Nasıl Yapılır? #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor

Yalova'da tarihi keşif! Sular altından çıktı