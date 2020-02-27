Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor

Trabzonspor, 53 yıllık tarihine bugüne kadar 139 yabancı oyuncu sığdırdı. Bordo-mavililer yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamında Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri 1'er gole imza atarak 43 golle yabancı futbolcuların en çok gol rekorunu kırmıştı. Bu sezon ise lig tamamlanmadan Karadeniz ekibinin yabancı futbolcuları yeni bir rekora koşuyor. Trabzonspor ligde 22 maçta 49 gol atarken, bu gollerin 41'i yabancılardan geldi. Takımda Sörloth 19, Nwakaeme 8, Sturridge ve Sosa 4, Novak 2, Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Ekuban 1'er gol kaydeden isimler oldu.
Rekora gidiyorlar
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon kadroda bulunan Rodallega, Vahid Amiri, Onazi, ve Avdijaj ile yollarını ayırırken, sezon başında takıma katılan Sörloth 19 golle takımın en skorer ismi ve krallık yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Bir diğer yeni transfer Sturridge de 4 gol kaydetti. Süper Lig'in geri kalan bölümünde bordo-mavili takımın yabancı futbolcuları 3 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacak ve geçtiğimiz sezonu 43 gol atarak rekora imza atan oyuncuların performanslarını geçerek yeni bir rekora daha imza atmış olacak.
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