Trabzonspor, 3 büyüklerin gözdesi olan Bernard Mensah'a talip oldu

Bordo-mavililer de Mensah'ı kadrosuna katmak için transfer yarışına girdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahanın hücum gücünü artırmak için Mensah'ı istediği öne sürüldü. Bu transfer için ilk temasların yapıldığı ve transfer sezonu açıldığında anlaşmanın yapılacağı belirtildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta oynayan Mensah bu sezon Kayserispor ile çıktığı toplam 21 maçta 3 gol attı ve 8 de asist yaptı.
ASİSTLE LİGDE 4'ÜNCÜ SIRADA
26 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibe sezon başında Atletico Madrid'den transfer olmuştu. Kayserispor'a 3.6 milyon euro karşılığında alınan Mensah, daha önce Kasımpaşa'da da forma giymişti. Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise dördüncü sırada yer alıyor. Zirvede 12 asist ile Başakşehir'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile Galatasaray'dan Ömer Bayram, 9 asistle Beşiktaş'tan Caner Erkin ve 8 asist ile Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard ilk 4'te.
YÖNETİMİN TEKLİF PLANI
Bordo-mavili yönetimin, Kayserispor'un ligdeki durumuna göre para+takas formülü ile bu transferi bitirmeyi hedeflediği dile getiriliyor. Yönetimin bu konuda elini çabuk tutmak istediği vurgulandı. Çünkü yetenekli futbolcunun adı sıkça Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.
Kasımpaşa ile toplam 32 maça çıkan ve 5 gol atıp 7 de asist yapan Mensah, Kayserispor'da ise 49 karşılaşmada 7 kez fileleri sarsarken, 9 kez de gol pası verdi.
(Sabah)
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