Trabzonspor 2 transferi birden açıkladı

Transfer döneminde genç futbolculara ağırlık veren Trabzonspor, Altınordu'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trabzonspor, 18 yaşındaki stoper Atakan Gündüz ve 17 yaşındaki forvet Salih Kavrazlı'yı transfer ettiklerini KAP'a duyurdu. Her iki futbolcu ile 3'er yıllık anlaşma sağlandı.

Hareketli bir transfer sezonu geçiren bordo mavili ekip, böylece 4. transferini yapmış oldu. Geleceğe yatırım yapan Trabzonspor, daha önceden de Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı'yı transfer etmişti.

Abdülkadir Ömür (19 milyon euro) ve Yusuf Yazıcı (13 milyon euro) için kulübe ulaşan toplam 32 milyon euroluk teklifi geri çeviren Trabzonspor transfer döneminde geleceğini inşa ediyor...

- (17) Salih Kavrazlı

- (18) Atakan Gündüz

- (20) Yusuf Sarı

- (20) Fıratcan Üzüm

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada, geleceğe yönelik çok önemli iki ismin transfer edildiğini belirterek,

"Kulübümüzün gençlik politikası doğrultusunda Atakan ve Salih'i kadromuza kattık. Genç yaşta olmalarına rağmen kalitelerini ortaya koyan her iki oyuncuya da güvenimiz sonsuz. Çok uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceklerine eminiz. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

18 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Gündüz Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'da olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

2002 doğumlu hücum oyuncusu Salih Kavrazlı ise kulübümüze uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirterek, "Trabzonspor'a transfer olarak büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem" diye konuştu.