Trabzonspor 128 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Bordo-Mavili camianın gözbebeği olan Abdülkadir Ömür'e, Avrupa'nın ilgisi devam ediyor...
Sezon başında 17.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen Fırtına, Abdülkadir'i de Fransa'ya satabilir. Koronavirüs sonrası etkilenecek ekonomiler nedeniyle birçok kulüp transferde temkinli davranırken, Fransız ekibi Nice pandemi sürecini fırsat bildi. Kırmızı-Siyahlılar, başta Benfica olmak üzere birçok Avrupa ekibinin istediği 20 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı.
23 milyon reddedilmişti
Fransızlar, Karadeniz devine 17 milyon Euro'luk (128.3 milyon TL) teklif sundu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi bu öneriyi reddetti. Genç yıldız için kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Trabzonspor ile Nice arasında pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Fırtına'nın patronu sezon başında Abdülkadir için 23 milyon Euro'luk teklifi reddettiklerini açıklamıştı.
(Fanatik)
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
George Floyd'un ölümüne yeşil sahalarda gösterilen tepkiler dünyanın sesi oldu. Bu durum 2018'de Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'i bir kez daha gündeme getirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon, Leicester ile sözleşmesi sona eren Mendy ve Sparta Prag'dan ayrılmaya hazırlanan Kanga için harekete geçti.