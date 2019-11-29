Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi iki teknik adam da ilk 11'lerini şekillendirdi!
Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri şimdiden belli oldu.
TM Dijital Haber Merkezi
Süper Lig’in 13.haftasında Pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında son derece kritik bir maç oynanacak.
ANKARAGÜCÜ MAÇININ 11'İ SAHAYA ÇIKACAK
Son iki maçta 6 puan alan ev sahibi Trabzonspor yönünü tamamen lige çevirirken, tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman’ın dün Getafe karşısına çıkardığı 11 bordo mavili cephede hedefin aslında Galatasaray olduğunu gözler önüne serdi. Kritik mücadele öncesi Abdülkadir Ömür, Novak, Abdülkadir Parmak, Sturridge’ten yoksun olan ‘Karadeniz Fırtınası’nda’ Onazi ve Ekuban kondisyon problemi yaşarken, Ünal Karaman’ın Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’den herhangi bir değişiklik yapmayacağı bildirildi.
Buna göre Trabzonspor Galatasaray karşısına;
Uğurcan – Pereira – Campi – Hüseyin – Kamil Ahmet – Hosseini – Nwakaeme – Sosa – Mikel – Yusuf Sarı – Sörloth’la çıkacak.
GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇININ 11'İ BOZMAYACAK
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge karşısında son dakika golü yiyerek 1 puan razı olan Galatasaray’da sakatlık sorunları çözülemezken, Fatih Terim’in güçlü rakibi önünde;
Muslera – Mariano – Donk – Marcao – Yuto – Lemina - Seri – Ömer Bayram – Feghouli – Babel – Adem Büyük’le 3 puan arayacağı belirtildi.
Galatasaray'da sakatlar listesi
Falcao
Şener Özbayraklı
Luyindama
Andone