Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi iki teknik adam da ilk 11'lerini şekillendirdi!

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’in 13.haftasında Pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında son derece kritik bir maç oynanacak.

ANKARAGÜCÜ MAÇININ 11'İ SAHAYA ÇIKACAK

Son iki maçta 6 puan alan ev sahibi Trabzonspor yönünü tamamen lige çevirirken, tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman’ın dün Getafe karşısına çıkardığı 11 bordo mavili cephede hedefin aslında Galatasaray olduğunu gözler önüne serdi. Kritik mücadele öncesi Abdülkadir Ömür, Novak, Abdülkadir Parmak, Sturridge’ten yoksun olan ‘Karadeniz Fırtınası’nda’ Onazi ve Ekuban kondisyon problemi yaşarken, Ünal Karaman’ın Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’den herhangi bir değişiklik yapmayacağı bildirildi.

Buna göre Trabzonspor Galatasaray karşısına;

Uğurcan – Pereira – Campi – Hüseyin – Kamil Ahmet – Hosseini – Nwakaeme – Sosa – Mikel – Yusuf Sarı – Sörloth’la çıkacak.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇININ 11'İ BOZMAYACAK

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge karşısında son dakika golü yiyerek 1 puan razı olan Galatasaray’da sakatlık sorunları çözülemezken, Fatih Terim’in güçlü rakibi önünde;

Muslera – Mariano – Donk – Marcao – Yuto – Lemina - Seri – Ömer Bayram – Feghouli – Babel – Adem Büyük’le 3 puan arayacağı belirtildi.

Galatasaray'da sakatlar listesi

Falcao

Şener Özbayraklı

Luyindama

Andone