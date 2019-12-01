Trabzonspor - Galatasaray maçı kapalı gişe

Trabzonsporlu taraftarlar, derbiye yine büyük ilgi gösterdi.

Yüksek fiyatlara satılan VIP ve Platinium biletleri dahil olmak üzere tüm biletler tükendi.

Yoğun ilgi nedeniyle biletler karaborsaya düşerken, yönetimden bu girişimlere yönelik uyarı geldi.

Öte yandan taraftar grupları da tribünde ortak hareket etmek için karar aldı. Şenol Güneş Stadı'nda bu akşam bayrak ve pankartlarla görsel şölen havası oluşturulacak.

(AA)