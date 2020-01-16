Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı oynanıyor...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.