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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 20:27
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 21:37

Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı oynanıyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı oynanıyor...

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

22' GOL! Sosa Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor...

İLK YARI Devreye Trabzonspro 1-0 önde girdi

İKİNCİ YARI Mücadelede ikinci yarı başladı

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Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM
Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı oynanıyor...

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