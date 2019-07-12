Trabzon'da mecburi kıyım!

BU sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Trabzonspor, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor. Nokta transferlerin yanı sıra gelecek vadeden oyuncuları da kadrosuna katarak önümüzdeki yılların yapılanmasını da hayata geçiren Bordo-Mavililer, sözleşme imzaladığı ancak bu sezonki kadro planlaması içerisine dahil edemeyeceği oyuncularla ilgili olarak ise titiz bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan Trabzonspor, U21 Liginin sona ermesiyle, TFF ile genç oyuncuların değerlendirilmesi ve gelişimlerini tamamlamaları adına bir statü oluşturulması noktasında görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türk futbolu adına gelişim göstereceğine inandığı oyuncuların takibini ise yakından sürdürecek. Deneyimli çalıştırıcı, 40’ın üzerindeki kadroda hangi isimleri tutacağına ise iki aşamalı gerçekleştirelecek kamplar sonrası karar verecek. Kıyım yakında.