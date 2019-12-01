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  3. Trabzon'da Galatasaraylı isim saldırıya uğradı

Trabzon'da Galatasaraylı isim saldırıya uğradı

Trabzon'da Galatasaraylı isim saldırıya uğradı

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Trabzonsporlu taraftarlar tarafından saldırıldı. Kısa süre gerginlik yaşandı ve güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Sarı-kırmızılı takımın medya sorumlusu, kendisine saldıran ve yumruk atan Trabzonspor taraftarından şikayetçi oldu. Bu şikayeti üzerine Eray Sözen, ifade vermek için karakola gitti. Basın toplantısında ise Fatih Terim'in asistanı Hande Sümertaş, deneyimli teknik adamın yanında yer aldı.

FATİH TERİM DE AÇIKLADI

Basın toplantısında Fatih Terim konuyla ilgili olarak "Eray, kendisine saldıran biri yüzünden karakola gitmek zorunda kaldı. Bu yüzden basın toplantısında yanımda Hande çıkmak durumunda kaldı." açıklamasını yaptı.

ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Abdurrahim Albayrak da "Şahsıma bir şey olmadı. 2 kişinin yaptığı bir şeyi tüm Trabzonspor taraftarlarına ve camiasına mal edemeyiz. Trabzonspor camiası bizi çok iyi karşıladı." ifadelerini kullandı.


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