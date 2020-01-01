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'Trabzon'a sahip çıkın'

'Trabzon'a sahip çıkın'

Ünal Karaman: ”Zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Yönetim, iyi işler yapmaya çalışıyor. Lütfen takımınıza sahip çıkın.”

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA sürpriz bir şekilde görevine son verilen Ünal Karaman, kentten ayrıldı. Yüzlerce Bordo-Mavili taraftarın uğurlamaya geldiği Karaman, bu süreçten takımın zarar görmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara kısa bir konuşma yapan Karaman, “Zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Yönetim kurulu da iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, kırıldığı noktalar olabiliyor. Lütfen takımınıza sahip çıkın” dedi. Taraftarlar da, “Çok seviyoruz seni hocam. Bu böyle yarım kalmayacak” diye karşılık verdi. Karaman uçağa doğru giderken Bordo-Mavililer, “Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman” şeklinde tempo tuttu.


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