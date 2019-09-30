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  3. Trabzon yerel medyasından Trabzonspor - Beşiktaş maçı manşetleri

Trabzon yerel medyasından Trabzonspor - Beşiktaş maçı manşetleri

Trabzon yerel medyasından Trabzonspor - Beşiktaş maçı manşetleri

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Trabzon yerel medyası coştu.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerinde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken bordo-mavili takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı.

 

Karadeniz gazetesi, "Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı ezdi. Tarihi bir zafere imza attı" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise "Diriliş" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı yenerek bitirdiğini kaydetti.

Taka gazetesi, "Her yerde lider" başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş'ı perişan ettiğini yazdı.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi "Fırtına vurdu" dedi.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Akyazı'da Fırtına koptu" başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

 

 

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