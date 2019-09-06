Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7218
  • 6,3153
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzon Valisi Ustaoğlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Kulübü yönetimini ziyaret etti.

Ustaoğlu, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ağaoğlu ile bir süre sohbet eden Ustaoğlu, teknik direktör Karaman'a da başarılar diledi.

Başkan Ağaoğlu, ziyaret anısına Vali Ustaoğlu'na adının yazılı olduğu 61 numaralı bordo-mavi forma hediye etti.

Ziyarette, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, TS Club'lardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, yatırımlar ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş ile İdari İşler ve Tesisler Sorumlusu Lokman Sadıklar da yer aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
<p>Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma

HDP´li Vekilin ´Merhaba, Kolay Gelsin´ Sözüne Ailelerden Sert Tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Kasırganın vurduğu Bahamalar'da ölü sayısı artıyor