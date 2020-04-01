TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SPOR GÜNDEMİ

Selçuk İnan'dan koronavirüs fedakarlığı Selçuk İnan'dan koronavirüs fedakarlığı Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı Son dakika! UEFA'dan milli maçlar için iptal kararı UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanma tarihleri ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Türk futbolunda ikinci koronavirüs ölümü Türk futbolunda ikinci koronavirüs ölümü TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.