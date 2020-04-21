TPFD, Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı

SPOR GÜNDEMİ

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.

Ve UEFA merakla beklenen kararı verdi Ve UEFA merakla beklenen kararı verdi UEFA, bu sezonun ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında tamamen noktalamayı planlıyor. Hedef kalan 17 maçı 3 haftaya sıkıştırarak krizden çıkmak.

Galatasaray'da büyük kriz Galatasaray'da büyük kriz Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.

Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.