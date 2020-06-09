Toulouse ve Amiens'in küme düşürülme kararı Fransa Ulusal Mahkemesi'nden döndü

Fransa Ulusal Mahkemesi, iptal edilen Ligue 1 sezonunda küme düşürülen Toulouse ve Amiens'ın taleplerini haklı buldu. İki takım da küme düşürülmeyecek.
COMOLLI’Yİ SEVİNDİREN KARAR
Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse’un başına geçmeye hazırlanıyordu. Alınan karar sonrası Fransız ekibi gelecek sezon da Ligue 1’de mücadele edecek.
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde koştuğu Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, 3,5 milyon TL karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yolları ayırdı.
Koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen Fransa Ligue 1'de küme düşürülen Toulouse ve Amiens, konuyu Fransa Ulusal Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkemenin haklı bulduğu 2 kulüp de küme düşürülmeyecek.