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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 23:02
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Totti'nin sesiyle komadan uyandı

Totti'nin sesiyle komadan uyandı

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IHA

Serie A ekiplerinden Lazio'da oynayan genç sporcu geçirdiği trafik kazası sonrası girdiği komadan Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti'nin sesiyle uyandı.

Bir arkadaşıyla 15 Aralık 2019’da trafik kazası geçiren Ilenia Matilli ağır komaya girmiş, yanındaki arkadaşı kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Ilenia Matilli, Roma’nın ezeli rakibi Lazio’da forma giyse de gönlündeki takım Roma olduğu için ailesi, tedavisi sırasında ona sık sık kendisine Roma şarkıları dinletiyor, kaptan Totti’nin videolarını izletiyordu.

“Altın kalpli” olarak tanınan ve iyilikleriyle bilinen Roma’nın efsane kaptanı Francesco Totti geçen gün Ilenia’ya bir video mesaj yolladı. Totti mesajında, “Yanındayız, güçlüsün başaracaksın, bu sureci aşacaksın ve iyileşeceksin.“ dedi.

TEK İSTEĞİ TOTTI'Yİ GÖRMEKTİ

Totti’nin bu mesajı dinletilen 9 aydır tedavi gören genç sporcu adeta bu mesaj sonrası komadan çıktı. Ilenia, Totti’nin bu sözleri dinletildikten sonra uyandı. Ilenia Matilli’nin tek bir arzusu vardı. O da Totti’yi görmekti. Efsane oyuncu bu isteği de kırmadı ve Ilenia’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

"ALTIN KALPLİ" EFSANE KAPTAN

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, “Altın kalpli” efsane kaptanın sesiyle uyanan genç sporcunun, kendisini ziyarete gelen kaptan Totti’yi görünce gözleri parladı.

Ilenia Matilli’nin ailesi ise Totti’nin bu ziyareti ve moral desteği karşısında “Gerçekten çok iyi bir insan onun desteği ile umarız kızımız kısa sürede iyileşir.“ sözleriyle duygularını dile getirdiler.

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