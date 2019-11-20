Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerin Tottenham, Jose Mourinho ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

MOURINHO’DAN İLK AÇIKLAMA

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, "Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor." ifadelerini kullandı.