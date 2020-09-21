Tottenham'ın rakibi Leyton Orient'te birçok oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İngiltere 4. Futbol Ligi ekibinden yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen birçok oyuncuda yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve İngiltere Futbol Federasyonunun konuya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı, son 9 gün içinde maç yapılan Mansfield Town, Plymouth Argyle ve Oldham Athletic takımlarının oyuncularına test yapılması konusunda çağrıda bulunulduğu ifade edildi.
İngiltere Lig Kupası 3. turunda yarın Leyton Orient ile Tottenham arasında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi veya Tottenham'ın yoğun maç trafiği nedeniyle iptal edilmesi bekleniyor.
iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarını belirledi.
Sarı-Lacivertliler, İtalyan golcünün transferinde son viraja girdi. Fenerbahçe, Stefano Okaka için Udinese'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklife 1 milyon euro da bonus ekledi. Çizme ekibi ile pazarlıklar devam ediyor. Fark 1 milyon euroya düştü. Transferin hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.
Futbolculuğundaki ustalığı yönetim kısmına da taşıyan Emre Belözoğlu arka arkaya imzalarla şimdiden sezona damga vurdu.
Fenerbahçe'nin rekor bedelle Lazio'ya sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.
Beşiktaş Kulübü, eski hakem Ahmet Çakar'ın siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi hakkındaki yorumları nedeniyle hukuki girişimlerin başladığını duyurdu.
Trasfer dönemi kapanmadan orta saha takviyesi yapabileceği konuşulan Galatasaray'da Sami Khedira isminin gündeme geldiği belirtildi.