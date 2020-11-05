Tottenham'ın golcüsü Kane 200. golüne imza attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup etti.

İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham Hotspur tarihine geçmeye devam ediyor.

Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.