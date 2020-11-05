Tottenham'ın golcüsü Kane 200. golüne imza attı

Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 300. maçına çıkan Harry Kane, Avrupa Ligi'ndeki Ludogorets Razgrad maçında attığı golle adını tarihe yazdırmaya devam etti.
Harry Kane, Tottenham formasıyla çıktığı 300. maçında 200. golünü attı.
27 yaşındaki Kane, 2009 yılında Tottenham altyapısından çıktıktan sonra profesyonel futbol yaşantısına başlamıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup etti.
İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham Hotspur tarihine geçmeye devam ediyor.
Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.