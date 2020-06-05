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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 11:31
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Tottenham'ın ekonomik yapısını koronavirüs bozdu

Tottenham'ın ekonomik yapısını koronavirüs bozdu

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik yönden zorlu bir dönem geçiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgın sonrası kulübün büyük bir ekonomik krize girmesini engellemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan 175 milyon sterlin kredi alınması konusunda anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, statta bu yıl düzenlenmesi gerekirken iptal edilen Amerikan Futbolu Ligi (NFL) maçları, konserler ile diğer spor organizasyonları, maç hasılatı ve televizyon geliri kayıpları nedeniyle kulübün gelecek yılki bütçe açığının 200 milyon sterlini bulabileceği vurgulandı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 17 Haziran'da yeniden başlayacak ligde 41 puanla 8. sırada yer alıyor.

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