Tottenham'dan Uğurcan Çakır'a 25 milyon Euro

İngiliz ekibi, Trabzon’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için bir serveti gözden çıkardı.

AKŞAM

SADECE Trabzonspor’un değil milli takımın da göz bebeği olan Uğurcan Çakır’a Tottenham’ın resmen talip olduğu belirtilirken; İngilizlerin, yıldız eldiven için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Mourinho’nun, Hugo Lloris’in sakatlığında kaleyi devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga’nın yerine Uğurcan’ı düşündüğü bildirilirken, iki kulübün sezon sonunda masaya oturacağı anlaşıldı.