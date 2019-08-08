Tottenham'dan orta sahaya 60 milyon Euro'luk takviye

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Real Betis'ten Giovani Lo Celso'nun transferini bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.
Sky Sport'ta yer alan habere göre; Real Betis, Tottenham'ın Arjantinli oyuncu için yaptığı son teklifi kabul etti.
Haberde; İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Real Betis'e 60 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi.
La Liga ekibiyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan Lo Celso, geçtiğimiz sezon 46 maçta 16 gol attı ve 6 asist yaptı.
(Sporx)
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