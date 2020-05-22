  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 17:37
  • |
  • Son Güncelleme:

Tottenham'dan forvete Arkadiusz Milik hamlesi

Tottenham'dan forvete Arkadiusz Milik hamlesi

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yaz aylarında yapacağı golcü transferi için Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi ile ilgilenirken gündeme gelen son isim Napoli'nin forveti Arkadiusz Milik oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da menajer Jose Mourinho, bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadığı forvet hattını yaz aylarında güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile de ilgilendiği belirtilen Tottenham için son iddia Sport Italia'dan geldi. Mourinho'nun ekibinin, Napoli forması giyen Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Ocak ayında bir forvet takviyesi yapmayan Tottenham, sezonun ikinci yarısında Harry Kane ve Heung-min Son'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zora düşmüştü.

Benzer bir durumu yeni sezonda yaşamak istemeyen Mourinho'nun bu yaz bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Manchester United 17'lik genç yıldızı kapıyor

title

Danimarka kulübünden seyircisiz maçlara 'sanal tribün' çözümü

title

Kostas Mitroglou için sürpriz Benfica iddiası

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı
Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

Cimbom'un gözü bu haberdeydi! İşte o rakam
Cimbom'un gözü bu haberdeydi! İşte o rakam

Cimbom'un gözü bu haberdeydi! İşte o rakam

Porto, PSG'nin 20 milyon Euro önerdiği Alex Telles için 30 milyon Euro talep ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer
Fenerbahçe'de sürpriz transfer

Fenerbahçe'de sürpriz transfer

Menajerlerin sarı-lacivertlilere önerdiği Le Havre'ın stoperi Kadıköy'e gelirse Bursaspor'un eski kaptanları (Serdar-Ertuğrul) omuz omuza görev yapacak.

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak
Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor
İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Four Four Two dergisine konuştu, "Fenerbahçe nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım" dedi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.