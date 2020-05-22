Tottenham'dan forvete Arkadiusz Milik hamlesi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

Cimbom'un gözü bu haberdeydi! İşte o rakam Cimbom'un gözü bu haberdeydi! İşte o rakam Porto, PSG'nin 20 milyon Euro önerdiği Alex Telles için 30 milyon Euro talep ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer Fenerbahçe'de sürpriz transfer Menajerlerin sarı-lacivertlilere önerdiği Le Havre'ın stoperi Kadıköy'e gelirse Bursaspor'un eski kaptanları (Serdar-Ertuğrul) omuz omuza görev yapacak.

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..