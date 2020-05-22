Tottenham'dan forvete Arkadiusz Milik hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da menajer Jose Mourinho, bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadığı forvet hattını yaz aylarında güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile de ilgilendiği belirtilen Tottenham için son iddia Sport Italia'dan geldi. Mourinho'nun ekibinin, Napoli forması giyen Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Ocak ayında bir forvet takviyesi yapmayan Tottenham, sezonun ikinci yarısında Harry Kane ve Heung-min Son'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zora düşmüştü.
Benzer bir durumu yeni sezonda yaşamak istemeyen Mourinho'nun bu yaz bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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