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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:07
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Tottenham'da Toby Alderweireld, sakatlığı sebebiyle 2 ila 4 hafta yok

Tottenham'da Toby Alderweireld, sakatlığı sebebiyle 2 ila 4 hafta yok

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İngiltere Premier Lig lideri Tottenham'ın Belçikalı stoperi Toby Alderweireld, sakatlığı yüzünden 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında oynayacakları Ludogorets maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Premier Lig'in 9. haftasındaki Manchester City karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Alderweireld'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mourinho, sakatlığı korktukları kadar kötü olmayan 31 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

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"Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
"Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine beklenmedik hakem!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine beklenmedik hakem!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

10. HAFTA HAKEMLERİ
• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

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Geleceğin yıldızı Galatasaray'a imza atıyor

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SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.

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