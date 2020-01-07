Tottenham'a Sissoko'dan kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasındaki Southampton maçında sakatlanan Sissoko'nun test sonuçları belli oldu.
Sağ diz iç yan bağlarından ameliyat edileceği belirtilen 30 yaşındaki Fransız milli futbolcunun, nisan ayında antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.
Beşiktaş, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Arda Turan’ın transfer görüşmesi yaptığını yalanladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferini de bitirdi.
Devre arasında önemli bir operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, Aleksandar Kolarov ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.