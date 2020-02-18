Tottenham'a bir şok da Heung-min Son'dan geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.
Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak.
Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.
2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.
Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.
Beşiktaş'ta futbol şubesinin yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu'dan son anda vazgeçilmesi üzerine kriz çıktı.
Konya’da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa’da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe maçında formasına kavuşuyor. Ömer Bayram’ın sol bek pozisyonunda bekleneni verememesi nedeniyle, Fatih Terim Saracchi’yi mutlaka Fenerbahçe karşısında kullanmak istiyor.