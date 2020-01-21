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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 08:00
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  • 21 Ocak 2020 Salı 08:54

Tottenham, Vedat Muriqi için yeniden geliyor!

Tottenham, Vedat Muriqi için yeniden geliyor!

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Tottenham daha önce de talip olduğu Vedat Muriqi’yi yeniden gündemine aldı. İngilizler, F.Bahçe’nin maddi problemlerini fırsata çevirmek istiyor.

AKŞAM

F.BAHÇE’DEN daha önce Vedat Muriqi’yi isteyen Tottenham, bir kez daha Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce Premier Lig’de Tottenham ve Burnley’den teklif alan F.Bahçe yönetimi, bu teklifl eri görüşmeden reddetmiş ve “Vedat bizim hedefl erimiz için kalacak” cevabını vermişti. Bunun üzerine PSG’den Cavani’yi transfer etmeye çalışan Tottenham, golcü oyuncunun tercihini Atletico Madrid’ten yana kullanacağını söylemesi üzerine yeniden Vedat’ı gündemine aldı. İngiliz ekibinin Vedat Muriqi için 20 milyon poundluk teklifi daha da yükselteceği belirtiliyor. Tottenham’ın bir diğer golcü adayı da eski bir Fenerbahçeli Islam Slimani.

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